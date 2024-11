Wahlplakate zur Parteienwerbung dominieren seit Wochen das Öffentlichkeitsbild. Die sechs Parteien sparen nicht daran, an Bushaltestellen, in Parks und entlang der Straßen mit wenigen Worten um die Gunst der Wähler zu buhlen. Mancherorts ist neben der Straße regelrecht ein bunter Wald aus Plakaten gepflanzt, so dicht an dicht sind die Plakatwände aufgestellt. So auch an mehreren Stellen entlang der Leobener Straße (B 116), einer der wesentlichen Hauptverkehrsadern in der Obersteiermark.