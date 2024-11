Eine Spur der Verwüstung hinterließen Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Judenburg. Sie zerstörten zahlreiche Wahlplakate am Stadtrand, aber auch in der Innenstadt. Beschädigt sollen nur Plakate der Parteien SPÖ, ÖVP, Grüne, KPÖ und Neos worden sein. Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Parteien wollen das nicht einfach so hinnehmen: „Solche Taten sind nicht nur respektlos, sondern auch zutiefst demokratiefeindlich“, tun sie in einer gemeinsamen Stellungnahme kund.