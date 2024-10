Am heutigen Sonntag geht der steirische herbst offiziell zu Ende. Das Grazer Kulturfestival zählte 46.000 Besuche bei rund 400 Veranstaltungen an 43 Orten – und einen ordentlichen Aufreger, der fast an alte herbst-Zeiten erinnerte: Auf dem Platz neben der „Hauptbrücke“ (Erzherzog-Johann-Brücke), ein paar Schritte vom Kunsthaus entfernt, war als Teil einer Kunstaktion ein vermeintliches Wahlplakat mit dem Slogan „Jedem das Unsere“ angebracht worden – ähnlich dem Zitat „Jedem das Seine“, das mit der NS-Zeit in Verbindung steht und über dem Tor des Konzentrationslagers Buchenwald angebracht war. Links oben auf dem Plakat wurde die EPÖ, „Ehrlichste Partei Österreichs“, beworben.