Drexlers Ochsentour beginnt mit Gust und Gustl

Sämtliche zwölf Bezirke in fünf Tagen klappert ÖVP-Chef und Landeshauptmann Christopher Drexler auf seiner Wahlkampftour ab. Beim Auftakt in der Grazer Messe gab es wieder scharfe Töne in Richtung Wien.