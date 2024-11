Am Samstag machte die steirische VP ihre zweite Plakatwelle bzw. Kampagne zur Landtagswahl 2024 publik. Der „Auf gut steirisch“-Slogan mit ÖVP-Landesparteichef Christopher Drexler dominiert, ebenso sein Name, die Partei kommt nur am Rande vor. Für Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg bedeute der Slogan jemandem „die Stimme zu geben, der für die Gemeinden, für die Regionen und damit für unser Land da ist“.