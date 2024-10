Mehr als 70 Minuten lang redeten sich Christopher Drexler und seine ÖVP-Regierungskollegen am Mittwoch den Mund trocken: Man hatte unglücklicherweise auf das Bereitstellen von Wassergläsern am Podium vergessen. Als Team, wie sie sich auch auf den Plakaten präsentiert, stellte die Volkspartei in der Volkshochschule der Arbeiterkammer ihr Wahlprogramm vor. 14 Kapitel stark ist die „Langversion“, an diesem Tag konzentrierte man sich auf acht Schwerpunkte – und wurde trotzdem etwas zu langatmig.