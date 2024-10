Am Dienstag stellte die steirische SPÖ ihre Rezepte gegen die Wirtschaftsflaute und die steigende Arbeitslosigkeit vor. Für Landeshauptmann-Stellvertreter und Finanzreferent Anton Lang ist jedenfalls auch 2025 eine Neuverschuldung unausweichlich, damit in der Steiermark Impulse für den Arbeitsmarkt gesetzt werden können. Investitionen dürften jedoch nicht nach dem Gießkannenprinzip erfolgen: In Anlehnung an Bruno Kreisky meinte Lang: „Ich kann sehr gut schlafen, wenn wir das neu aufgenommene Geld für Infrastrukturprojekte ausgeben.“