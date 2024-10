„Und ich sage hier in aller Deutlichkeit: Wir brauchen keine schwarz-blaue Landesregierung in der Steiermark.“ – SPÖ-Chef Anton Lang spielt jetzt also die Karte, die er schon beim Landesparteitag vor zwei Wochen in Leoben vorsichtig aus dem Ärmel gezogen hatte. Bei der Präsentation der zweiten Plakatwelle am Donnerstag wurde der rote Spitzenkandidat noch deutlicher. Vorarlberg habe wieder gezeigt, wie schnell FPÖ und ÖVP auch gegen anderslautende Beteuerungen zusammenfinden. Und genüsslich wies Lang auf die Pläne für Spitalsschließungen in Niederösterreich hin, wo die Freiheitlichen mit der ÖVP am Ruder sind. „Das ist komplett konträr zu dem, was die FPÖ in der Steiermark fordert. Aber es zeigt, wie flexibel diese Parteien sind.“