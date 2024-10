Langsam stellt sich so etwas wie Routine ein bei den Roten. Am Samstag hält die steirische SPÖ bereits den dritten Landesparteitag in diesem Jahr ab. Im Jänner hatte sich Anton Lang in Kapfenberg als SPÖ-Chef und Spitzenkandidat bestätigen lassen, im Sommer wurden in Gratkorn intern die Regionalwahlkreislisten beschlossen und heute wird in Langs Heimatstadt Leoben die Landesliste für die Wahl am 24. November abgesegnet. Doch die Zusammenkunft im „Live Congress“ dient in erster Linie dazu, sich öffenlichkeitswirksam auf den Wahlkampf-Endspurt einzuschwören.