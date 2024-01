Franz Voves hätte sich wohlgefühlt in der Eishockeyarena. Viele der mehr als 1000 Genossinnen und Genossen beim SPÖ-Landesparteitag in Kapfenberg aber frösteln. Draußen ist es bitterkalt, drinnen nicht ganz so, aber Hausherr Fritz Kratzer zeigt sich hörbar stolz auf seine um 16 Millionen Euro umgebaute Stadthalle, „die zweitgrößte in der Steiermark“.