Nach der Wahl ist vor der Wahl. Und weil der Abstand zwischen Nationalrats- und Landtagswahlkampf knapper ist als das Ergebnis vom Sonntag, versucht die steirische SPÖ einen klaren Schnitt zu machen. „Zum Glück ist die Ausgangslage in der Steiermark eine gänzlich andere“, sagt Landesgeschäftsführer Florian Seifter bei der Präsentation der ersten von insgesamt drei Plakatwellen. Von einem Duell mit Mario Kunasek um die Spitze, wie es der „noch amtierende Landeshauptmann“ (Seifter) ausgerufen habe, könne keine Rede sein. Sieben Wochen vor der Wahl stünden drei Parteien ziemlich gleichauf da, meint Seifter. „Und in diesen sieben Wochen wird sich entscheiden, wer am 24. November die Nase vorne haben wird.“