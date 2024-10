Zeitnah zum Nationalfeiertag stellt die ÖVP eine Rede von Spitzenkandidat, LH Christopher Drexler ins Netz. Darin komprimiert: Vorschläge zu Sicherheit, Schule, ... Das Wahlprogramm stellt die ÖVP am 30. Oktober vor, so Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg. „Darin wird auch das Nationalstadion zu finden sein“, verrät Drexler am Freitag in Graz.