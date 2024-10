Neben den sechs schon im Landtag vertretenen Parteien treten drei weitere Listen bei der steirischen Landtagswahl am 24. November an. Sie werden allerdings nur im Wahlkreis 1 (Graz und Umgebung) auf dem Wahlzettel stehen. „Wir haben auch im Wahlkreis 2 weit über 200 Unterstützungserklärungen bekommen“, erklärte DNA-Spitzenkandidatin Maria Hubmer-Mogg bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Graz. Man sehe aber in Graz und Umgebung „eine realistische und gute Option“ auf ein Grundmandat und konzentriere sich daher auf diesen Wahlkreis. Rund 12.500 Stimmen werden für einen Einzug in das Landesparlament notwendig sein.