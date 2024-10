Bei der EU-Wahl klappte der Einzug ins Parlament nicht, jetzt will sie in den steirischen Landtag: Die studierte Medizinerin Maria Hubmer-Mogg machte in der Coronazeit als Impfskeptikerin und Maßnahmengegnerin von sich reden, wie im Streitgespräch mit dem damaligen MedUni Rektor Hellmut Samonigg. Jetzt sammelt sie Unterschriften für die steirische Landtagswahl. Ihre Liste DNA (Demokratisch, Neutral, Authentisch) will am 24. November „auf dem Stimmzettel stehen“.