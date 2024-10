Tausende Zuseher verfolgten am Dienstagabend das Interview mit dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) in der ZiB2. Aus Graz ins ORF-Studio bei Martin Thür zugeschaltet, kritisierte er scharf, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen ÖVP-Chef Karl Nehammer mit der Regierungsbildung beauftragt hat und nicht Wahlsieger Herbert Kickl (FPÖ). Drexlers Logik können nicht alle folgen, wie viele Reaktionen in den sozialen Netzwerken und von politischen Kommentatoren zeigen.