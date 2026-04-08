Im Schulterschluss der Präsidenten haben die steirischen Sozialpartner, Wirtschafts-, Arbeiterkammer, ÖGB und auch die Industriellenvereinigung sich in der Vorwoche ins Zeug gelegt, um den Wirtschaftsstandort im Zentralraum vor großem Schaden und Graz vor dem völligen Verkehrschaos zu bewahren. Das drohe, wenn die Asfinag ab 2032 die beiden Röhren des Plabutschtunnels Zug um Zug fünf Jahre lang saniert. Gestern traten nun Experten der Sozialpartner erneut vor Medienvertreter, um der Forderung noch einmal Nachdruck zu verleihen.

Rund 23.000 Fahrzeuge, Schwer- und Pendlerverkehr, müssten in diesem Zeitraum täglich durch die Stadt geführt werden, wenn je nur eine Röhre im Gegenverkehr betrieben werde, rechnet die Asfinag in ihrem eigenen Gutachten vor. Auch die Stau- und Unfallkosten durch die Verlagerung von 140 Millionen Euro im Jahr „stammen aus diesem Papier“, heißt es seitens der Sozialpartner. In Summe sei das ein Schaden von 700 Millionen Euro, ohne dass wirtschaftliche Einbußen, gesundheitliche Effekte in Folge der Verkehrslawine da einberechnet seien, mahnen Ewald Verhounig (WK), Karlheinz Rink (IV), Benjamin Valda (AK) und ÖGB-Geschäftsführer Wolfgang Waxenegger: „Also braucht es aus unserer Sicht diese Bypass-Röhre, die rund 600 Millionen Euro kostet.“ Die Asfinag betont hingegen: „Staukosten haben wir nie errechnet.“

Benjamin Valda (AK), Karlheinz Rink (IV), Ewald Verhounig (WKO) und ÖGB-Geschäftsführer Wolfgang Waxenegger (von links). © Foto Fischer

Der Zeitplan sei sportlich, aber das Projekt umsetzbar, wenn alle an einem Strang ziehen, sind sich die Sozialpartner sicher. Tatsächlich hat die Asfinag in ihrem Gutachten auch die Variante einer dritten Röhre Asfinag ins Spiel gebracht, allerdings um sie auch gleich wieder zu verwerfen. Denn diese sei frühestens bis 2045 umsetzbar. Die Tunnelröhren-Sanierung müsste aber spätestens bis 2035 passieren.

Land tüftelt an abgespeckter Bypass-Variante

Deshalb ist die Variante, an der die Verkehrsexperten des Landes tüfteln, eine abgespeckte Röhre, die keine eigenen Tunnelportale braucht, sondern in der Oströhre als Bypass abzweigt. Die Länge liege so bei acht statt zehn Kilometern. Ohne eigene Portale könnte man sich eventuell auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung ersparen. „Wir müssten 2030 den Baustart schaffen, dann 2033 fertig sein“, sagt Landesbaudirektor Andreas Tropper. Sollte es eine UVP brauchen, ist der Zeitplan freilich illusorisch.

Schweiz hat schon Tunnelprojekte mit drei Röhren

„Die Landespolitik muss jetzt auch Gas geben“, fordert Waxenegger. Und sowohl im Büro von Landeshauptmann Mario Kunasek als auch bei Verkehrslandsrätin Claudia Holzer (beide FPÖ) versichert man, dass man für diese Lösung in ständigem Austausch mit der Asfinag und dem Verkehrsministerium stehe, damit Graz eben nicht im Chaos versinke. Bei Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) sieht man aber in der dritten Röhre so wie die Asfinag „keinesfalls ein realistisches Szenario“, betont dessen Pressesprecher Robert Uitz-Dallinger. Die Sozialpartner bleiben drauf: „Das ist auch keineswegs ein Novum. In der Schweiz gibt es mit dem Gubrist- und Baregg-Tunnel bereits zwei Projekte, die schon eine dritte Röhre haben.“