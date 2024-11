Für politische Unruhe sorgt kurz vor der Landtagswahl ein neuer Bericht des Rechnungshofs zum umstrittenen Leitspital in Stainach. Konkret geht es um den begleitenden Projektkontrollbericht. Er wurde am Dienstag in den Landtag gebracht und muss nun in einer Sondersitzung vom Kontrollausschuss zur Kenntnis genommen werden. Nur dann kann die Kages weiter an dem Projekt arbeiten.