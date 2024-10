Um das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg, das die Krankenhäuser in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee ersetzen soll, bleiben die Meinungen gespalten. Einer Umfrage zufolge, die von der Kleinen Zeitung in Auftrag gegeben wurde, sind 33 Prozent der Steirer dafür, 45 Prozent dagegen und 22 Prozent haben keine Meinung dazu. „Auch wenn es uns nicht gelingt, das Richtige populär zu machen, werde ich dennoch das Richtige tun“, meldete sich Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) nach Veröffentlichung der Ergebnisse zu Wort.