Das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg, das die drei Krankenhäuser in Bad Aussee, Rottenmann und Schladming ersetzen soll, ist umstritten. Ihren „Standpunkt dazu klarmachen“ wollten am Montag die Bürgermeister des Ausseerlandes gemeinsam mit Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) bei einer Pressekonferenz.