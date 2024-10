Es ist ein Thema, das bei den Menschen vor allem im Bezirk Liezen große Emotionen weckt, geht es doch um ihre Gesundheitsversorgung: das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg. Die Landesregierung will bis 2028 ein großes und modernes Krankenhaus errichten, das die bestehenden Standorte in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee ersetzt.