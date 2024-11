Volle Stube am Montagvormittag im Wirtshaus in Gröbming, dem Schauplatz, den die SPÖ für die Vorstellung ihrer Wahlkampfthemen gewählt hat. Allen voran hat sich dort LHStv. Anton Lang eingefunden und mit Kinderbildung beziehungsweise -betreuung, Wohnen oder Infrastruktur auf die wichtigsten SPÖ-Wahlkampfthemen Bezug genommen. Ersteres habe er besonders im Fokus, so Lang. Auch wenn in diesem Bereich „schon einiges passiert, einiges im Entstehen oder in der Planung ist“, werde es eine Kraftanstrengung sein, das Angebot weiter auszubauen.