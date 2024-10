In knapp drei Wochen ist es soweit, in der Steiermark wird gewählt. „Relativ früh“ hat die KPÖ ihr Wahlprogramm vorgestellt, der Grund dafür ist laut Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler ein einfacher: „Unsere Schwerpunktthemen bleiben die gleichen, denn vieles ist noch nicht gelungen.“ Am Donnerstag machte sie mit dem Leobener KPÖ-Gemeinderat Jakob Matscheko, der auf Platz zwei der Landesliste kandidiert, und Listendritter Michaela Lang Station in der Bezirkshauptstadt. Nebst dem Thema Wohnen - man fordert unter anderem, die Wohnunterstützung zu erhöhen und den Bezieherkreis zu erweitern - spielt für die KPÖ vor allem der Bereich Gesundheit und Pflege eine große Rolle.