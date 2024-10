Ihre wichtigsten Themen für den Bezirk Liezen präsentierten am Montag die ÖVP-Bezirkskandidaten für die Landtagswahl am 24. November. Einen Fokus wolle man auf die „bestmögliche Versorgung im Ernstfall“ legen, sagt Bezirksparteiobmann Armin Forstner, der im Wahlkreis als Spitzenkandidat ins Rennen geht. „Uns ist wichtig, dass wir in Zukunft für Katastrophenfälle gerüstet sind.“