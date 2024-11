„Mutig in die neuen Zeiten“ titelte die Kleine Zeitung am Nationalfeiertag. Es ist nur ehrlich zu sagen, dass in Liezen die Zusammenlegung von drei Spitälern zu einem notwendig ist. An den drei bisherigen Standorten werden moderne Ärztezentren errichtet, die Bevölkerung bekommt eines der modernsten Spitäler Österreichs. Notwendig – warum? Die drei Spitäler wurden vor weit mehr als 100 Jahren etabliert. Verkehrserschließung und Medizin haben sich signifikant geändert. Anstelle von Pferdefuhrwerken sind Rettungshubschrauber und Notarztjumbos getreten. Spezialisierte Medizin, neue Behandlungsmethoden, Katheter, Chemotherapien, Robotereingriffe, Telemedizin usw. usw. ermöglichen Heilung von Krankheiten, die noch vor Jahren ein Todesurteil waren. Was früher tagelange Krankenhausaufenthalte erforderte, wird heute ambulant gemacht. Die Lebenserwartung stieg in wenigen Dezennien bei Frauen von 71 auf 84 Jahre, bei Männern von 66 auf 79.