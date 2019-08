Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gedanken für den Tag: Was würde der Schöpfer des Grazer Stadtparks wohl zum heutigen Stadtpark sagen? © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntag ist es in der Steiermark neuerlich etwas wechselhaft. Längere sonnige Phasen findet man besonders am Vormittag im Nordwesten. Sonst macht sich recht verbreitet hochnebelartige Bewölkung bemerkbar, welche zögerlich aufbricht. Mit den dann folgenden Sonnenstrahlen bilden sich aber bald Quellwolken und in der zweiten Tageshälfte können sich wieder einige gewittrige Regenschauer bilden. Höchstwerte schwül-warme 28 Grad.

Am Montag gibt es keine wesentliche Wetteränderung. In der schwül-warmen Luft kommt es nach sonnigen Phasen am Vormittag in der zweiten Tageshälfte zu einigen lokalen Regenschauern und Gewittern. Die Höchstwerte bewegen sich recht verbreitet um 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonwerte werden sich weiterhin auf einem moderaten Niveau bewegen. Pollenallergiker müssen sich noch auf geringe Belastungen durch Gräser und mäßige Belastungen durch Beifuß einstellen. Ragweed kann in der Südsteiermark aber schon zu hohen Belastungen führen und auch Pilzsporen sind in hohen Konzentrationen in der Luft vorhanden.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Karlauer Straße 13 - 19 werden Leitungen entfernt bei Sperre einer Fahrspur (zwischen 08.30 und 16.00 Uhr) bis zum 30.08.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz in Zukunft? Das Fazit zum Wasserstoffbustest

Die Holding Graz und die ÖBB testeten eine Woche lang einen wasserstoffbetriebenen Bus in Graz und Graz-Umgebung. Am 14. August nahm erstmals ein solcher Bus seine Fahrt in Graz und GU auf. Nach dem Testbetrieb zeigt sich die ÖBB jetzt "sehr zufrieden", wie es auf Nachfrage heißt. "Generell war der Verbrauch geringer als erwartet, was uns sehr positiv stimmt", sagt Christoph Posch aus der ÖBB-Konzernkommunikation. Der Postbus war vor allem auf der Strecke Richtung Flughafen Graz unterwegs. "In Graz würde sich die ÖBB "freuen, konkrete Projekte umzusetzen". Die Holding Graz könnte sich ja tatsächlich in Zukunft wasserstoffbetriebene Busse auf der neuen Linie 66 vorstellen, die im September in Betrieb gehen soll. Anfang des Jahres wartete man dazu auf eine Fördersumme, im Mai gab es ja bereits einmal eine Förderzusage von 3, 3 Millionen Euro. Nun wurde das Projekt erweitert, die Holding hat erneut ein Förderansuchen gestellt. "Waserstoffbusse auf der Linie 66 sind geplant", bestätigt jedenfalls Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler.

5. Was darf es sein?



Reproduktion: Die bitteren Tränen der Petra von Kant

Eine Performance von/mit Julalena. Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant. Wir erleben Reproduktion in den verschiedensten Bereichen: in Medizin und Pharma, in Wirtschaft, Biologie und Kunst. Aber worum geht es wirklich? Um die Bereicherung des Einzelnen oder die Verbesserung der Gesamtsituation? Ist das Urheberrecht eine Qualitätsgarantie oder ein Merkmal von grenzenlosem Egoismus? Wenn nun Rainer Werner Fassbinder "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" so inszeniert hat, dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist, Freunde, dann sollen wir uns einen Regisseur kaufen? Nein, wir spielen das Ding nach...

WO : Kinderbetreuung Reininghausstraße (Dachboden der Villa Reininghaus)

WANN : SO., 25. August, 20 Uhr





Eine Performance von/mit Julalena. Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant. Wir erleben Reproduktion in den verschiedensten Bereichen: in Medizin und Pharma, in Wirtschaft, Biologie und Kunst. Aber worum geht es wirklich? Um die Bereicherung des Einzelnen oder die Verbesserung der Gesamtsituation? Ist das Urheberrecht eine Qualitätsgarantie oder ein Merkmal von grenzenlosem Egoismus? Wenn nun Rainer Werner Fassbinder "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" so inszeniert hat, dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist, Freunde, dann sollen wir uns einen Regisseur kaufen? Nein, wir spielen das Ding nach... : Kinderbetreuung Reininghausstraße (Dachboden der Villa Reininghaus) : SO., Rollenspiele

Porträts & ihre Botschaften mit Führung. Ein Porträt ist mehr als nur das auf Leinwand gebannte Abbild eines Menschen. Es kann Ausdruck der religiösen oder politischen Haltung sein oder Ausdruck der liebevollen Erinnerung an einen vertrauten Menschen. Ein Künstler kann mit seinem Selbstbildnis seine gesellschaftliche Stellung zeigen, während ein Herrscher damit seine Macht demonstriert. Die Porträtmalerei hat in der Kunst eine lange Tradition und erzählt stets eine Geschichte. Porträts arbeiten mit einer Vielzahl von sogenannten Stilmitteln, also Codes und Symbolen. Einige davon können wir bei dieser Führung durch die Alte Galerie gemeinsam entschlüsseln.

WO : Schloss Eggenberg (Alte Galerie)

WANN : SO., 25. August, 15.30 Uhr





Porträts & ihre Botschaften mit Führung. Ein Porträt ist mehr als nur das auf Leinwand gebannte Abbild eines Menschen. Es kann Ausdruck der religiösen oder politischen Haltung sein oder Ausdruck der liebevollen Erinnerung an einen vertrauten Menschen. Ein Künstler kann mit seinem Selbstbildnis seine gesellschaftliche Stellung zeigen, während ein Herrscher damit seine Macht demonstriert. Die Porträtmalerei hat in der Kunst eine lange Tradition und erzählt stets eine Geschichte. Porträts arbeiten mit einer Vielzahl von sogenannten Stilmitteln, also Codes und Symbolen. Einige davon können wir bei dieser Führung durch die Alte Galerie gemeinsam entschlüsseln. : Schloss Eggenberg (Alte Galerie) : SO., 25. August, 15.30 Uhr Feuerfleisch und Burger,

Ritschert und Risotto. Nahrungsmittel und ihre Produktion im Laufe der Geschichte. Für uns ist es alltäglich, in den Supermarkt zu gehen, um Lebensmittel zu kaufen. Aber der Mensch hatte – seitdem er sesshaft geworden ist und sich seine Nahrung selbst erwirtschaften musste – mit etlichen Schwierigkeiten zu kämpfen! Ein aktuelles Projekt zeigt, dass Archäologie auch wirklich etwas mit dem Leben zu tun hat: WissenschaftlerInnen sowie ExpertInnen bauen Nahrung in der Art und Weise an, wie es schon vor vielen Tausend Jahren gemacht wurde. Wir blicken ihnen dabei sozusagen über die Schulter.

WO: Archäologiemuseum (Treffpunkt: Foyer)

WANN: SO., 25. August, 14 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. VinziLife sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

"VinziLife", die Dauerunterbringung für psychisch belastete Frauen der VinziWerke, ist auf der Suche nach Verstärkung: "Aktuell werden dringend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Dabei geht es um Tages-, Nacht- oder Wochenenddienste." Interessierte würden in ihrer Freizeit "ein Stück Alltag" mit Frauen in seelischen Krisenzeiten teilen. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin von VinziLife fasst ihre Erfahrungen zusammen: "Auch, wenn es viele vielleicht nicht glauben würden - man bekommt mehr zurück, als man gibt!" Gegründet wurde die Dauerherberge, nachdem in der Notschlafstelle "Haus Rosalie" auch immer wieder psychisch schwer belastete, obdachlosen Frauen Zuflucht suchten. "Das hat zum Entschluss geführt, für diese eine eigene Betreuungsform zu eröffnen", erklärt Sprecherin Lara Wulz. Die Einrichtung umfasst acht Wohnplätze, es soll eine langfristige bis dauerhafte Wohnversorgung möglich sein. VinziLife-Leiterin Jolanda Kölbl ist von wochentags von 8:00 bis 13:00 Uhr unter +43676 87423109 und +43316 581258 zu erreichen, außerdem per Mail unter vinzilife@vinzi.at. Weitere Informationen erhalten Sie auf der VinziLife-Website. Übrigens: Auch Praktika in der Einrichtung sind anerkannt und können für diverse Studienrichtungen angerechnet werden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.

8. Das Grazer Bilderrätsel ...

... gibt es nächste Woche wieder.