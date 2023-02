Mit der Abkürzung "KFG", einem neuen Logo und einer neuen Farbe - einem petrolblauen Farbton - will sich der Korruptionsfreie Gemeinderatsklub als neue Kraft für Graz aufstellen und das Vertrauen der Bürger nach der Aufspaltung der Grazer FPÖ und den Ausschlüssen aus der Partei im Nachhall des FPÖ-Finanzskandals zurückgewinnen. Am Dienstag stellten Stadträtin Claudia Schönbacher, Klubobmann Alexis Pascuttini, Gemeinderätin Astrid Schleicher und Gemeinderat Michael Winter den neuen KFG mit inhaltlichen Schwerpunkten für das Jahr 2023 vor. Insgesamt zwölf Themenblöcke wurden zusammengefasst, in denen man für ein besseres Graz kämpfen möchte.