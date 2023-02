Timing ist alles – aber nichts, das die Grazer FPÖ derzeit auszeichnet. Am Montag hat der Parteivorstand einstimmig den neuen Parteiobmann nominiert, den die Delegierten des Stadtparteitags am 3. März zur Nummer eins machen sollen. Der Nationalratsabgeordnete Axel Kassegger, der bisher schon geschäftsführender Obmann war, soll die Grazer FPÖ retten, die nach dem Finanzkrimi und der durch Landesparteichef Mario Kunasek initiierten Ausschlusswelle in Graz nur noch einen Gemeinderat stellt.