Vor einem knappen Jahr sollte noch eine Doppelspitze mit Claudia Schönbacher und Axel Kassegger Ruhe in die Partei bringen, was aber scheiterte. Im Oktober 2022 warf dann Bundesparteichef Herbert Kickl die Grazer FPÖ-Chefin, die versucht hatte, die Turbulenzen in der Partei aufzuarbeiten, selbst aus der Partei.