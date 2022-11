Wo eine Gemeinde gleich 15 Millionen Euro in Radwege investiert

Großinvestition in Premstätten: Binnen zehn Jahren sollen in der Marktgemeinde nicht weniger als 15 Millionen Euro in den Radverkehr investiert werden. Start ist nächstes Jahr. Auch sonst wird im Ballungsraum viel für Radler ausgegeben.