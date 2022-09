Der Abend war skurril: Am 25. September marschierte US-Star Pamela Anderson und ihre Entourage beim Wiesn-Fest in Lieboch auf. Der Höhepunkt: In High Heels und weißem Mantel, der knapp über den Knien endete, durfte sie im Festzelt ein Bierfass anschlagen. Die Schauspielerin („Baywatch“) prostete mit dem halb vollen Bierkrug auch den Männern in Lederhosen auf und unterhalb der Bühne zu – getrunken hat sie dem Vernehmen nach bei der Kurzvisite in der Steiermark aber nur Champagner.