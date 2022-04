Besonderer Erfolg für drei Schul-Teams aus dem Raum Graz: Die Schülerinnen und Schüler der Bulme (HTL) Graz-Gösting sowie der Mittelschule in St. Marein waren bei den österreichischen Robocup-Meisterschaften in Weiz so erfolgreich, dass sie nun zur Weltmeisterschaft nach Bangkok bzw. zur Europameisterschaft nach Portugal reisen könnten.