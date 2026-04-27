Es ist ein finanzieller Kraftakt für fast jede Gemeinde. Nicht nur in die Kinderbetreuung müssen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister investieren, sondern auch in die Volksschulen, für deren Infrastruktur sie als Gemeinde zuständig sind. Zwei solcher Kraftakte konnten nun feierlich abgeschlossen werden: In Fernitz-Mellach und in St. Bartholomä wurden die sanierten und ausgebauten Volksschulen eröffnet.

Fast vier Millionen Euro flossen in die Generalsanierung in St. Bartholomä. Im Herbst 2024 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, im Dezember 2025 war man baulich fertig, jetzt hat man eröffnet. Die Umsetzung erfolgte etappenweise bei laufendem Betrieb. Die neuen, modernen Räume sind auch die Voraussetzung für die moderne Volksschule mit Cluster-Bildung: Um das umsetzen zu können, war eine komplette Grundrissumstrukturierung erforderlich und es wurden großzügige und gut belichtete Marktplätze gestaltet, die mit verglasten Sichtbeziehungen in die Klassenräume ausgestattet wurden.

Vier Millionen Euro in St. Bartholomä, fünf Millionen in Fernitz-Mellach

Gleich fünf Millionen Euro wurden in Fernitz-Mellach investiert, die Volksschule Mellach wurde generalsaniert. Das Schulgebäude stammt schon aus dem Jahr 1982 und wurde nun an die modernen Anforderungen angepasst. Die Klassenräume wurden vergrößert und eine Cluster-Bildung mit je zwei Klassen zugeordneten Marktplätzen und Gruppenräumen errichtet. Darüber hinaus wurde das Gebäude mit einem neuen Aufzug barrierefrei über alle Geschoße erschlossen und um einen Zubau von rund 70 Quadratmetern im Erdgeschoss erweitert.

In Mellach steuert das Land 2,5 Millionen Euro über Bedarfszuweisungsmittel in den Jahren 2024 bis 2033 bei.

Weitere Schulprojekte in der Pipeline, in Graz wurden einige vertagt

In Raaba-Grambach ist gerade der Ausbau der Volksschule inklusive einer Dreifachsporthalle im Gang, der 40 Millionen Euro kostet; auch in Stattegg steht der Bau der neuen Volksschule mitsamt Räumen für die Nachmittagsbetreuung und Turnsaal heuer auf der Tagesordnung. Zwölf Millionen Euro sind dafür im Budget vorgesehen.

Die Stadt Graz hat zuletzt für Aufsehen gesorgt, weil sie mehrere Schulaus- und -neubauten verschoben hat. 113 Millionen Euro hätte das insgesamt gekostet. Die Direktorinnen und Direktoren der betroffenen Schulen wurden von der Nachricht überrascht. Trotz des Sparkurses hat man aber vor Kurzem das Siegerprojekt für den Ausbau der VS Fischerau vorgestellt, der 32 Millionen Euro kosten soll.