Es ist ein schwieriger Zeitpunkt für die Vorstellung eines so großen Projekts: Erst vergangene Woche gab die Grazer Stadtregierung bekannt, dass man aufgrund der Budgetnöte gleich vier große Schulbauprojekte verschieben muss. „Das heißt aber nicht, dass wir die Projekte nicht umsetzen“, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne): Natürlich würden die Grazer Pflichtschulen weiterhin ausgebaut und modernisiert werden – so auch die Volksschule Fischerau in Gösting, in der derzeit mehr als 200 Kinder aus 25 Nationen in zehn Klassen und vier Nachmittagsgruppen aufeinander treffen und die um 60 Prozent größer werden soll. Der Planungsbeschluss dafür ist im Mai 2025 erfolgt. Das alte Schulgebäude soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Am Montag stellte man nun den Siegerentwurf aus einem EU-weiten Architekturbewerb vor: „82 Einreichungen, so viele wie nie, hat es hier gegeben – was auch zeigt, wie schwierig der Markt derzeit ist“, sagt Stadtbaudirektor Bertram Werle. Keine leichte Aufgabe also für die Jury, die sich für einen Entwurf aus Niederösterreich entschieden hat: Thomas Vielnaschers Pläne sehen unter anderem eine großzügige Dachterrasse mit Dachgarten im Nordwesten vor, die Lernzonen führen direkt ins Freie.

Jede Fläche hat eine Funktion

„Die Zeit der Gangschulen ist vorbei“, lobt Günter Fürntratt, der Leiter der Abteilung für Bildung und Integration: Nach dem Umbau werden 18 Klassen, davon zwei Partnerklassen, in vier Clustern angeordnet. Das Zentrum neben Klassen-, Gruppen- und Teamräumen bildet jeweils eine durchgehend natürlich belichtete Lernzone, dazu kommen Begegnungszonen, Sitztreppen, ein Werkraum, gut belichtete Sanitärbereiche sowie zusammenlegbare Turnsäle im Untergeschoß. „Jede Fläche hat eine Funktion“, beschreibt auch Architekt Thomas Vielnascher seine Pläne: So wird auch der Erschließungsgang zum Turnsaal etwa Platz für Tischtennis, Bouldern und freies Herumlaufen bieten, um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden.

Vizebürgermeisterin Schwentner hebt auch die ökologische Bauweise hervor: Die Konstruktion ist als Holzskelettbau mit hinterlüfteter Holzfassade und hohem Vorfertigungsgrad konzipiert, die Dächer werden begrünt, Regenwasser wird genutzt, am Dach werden Photovoltaikanlagen angebracht. Die neue Volksschule zeige auch, welchen hohen Anspruch man auch in budgetär schwierigen Zeiten für die Grazer Schulen habe.

Jetziger Schulbau platzt aus allen Nähten

Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) macht keinen Hehl daraus, dass er der Präsentation des Siegerentwurfs mit gemischten Gefühlen beiwohnt: „Natürlich ist so ein Termin etwas Schönes, mit Direktorin Beate Fischer habe ich seit vielen Jahren Seite an Seite für einen Ausbau gekämpft – die Raumnöte sind groß, das Schulgebäude ist am Ende seiner Lebensdauer.“ Auf der anderen Seite stünden natürlich die aktuellen Verschiebungen, durch die man ein Jahr verlieren würde: „Bildung braucht Verlässlichkeit. Wir haben als Stadt auch eine rechtliche Verpflichtung – und der sind wir auch immer nachgekommen“, appelliert er an Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), die verschobenen Projekte sobald wie möglich umzusetzen.

Aus heutiger Sicht ist das Projekt Volksschule Fischerau im Zeitplan, umgesetzt wird es aber erst in der nächsten Regierungsperiode. Der Baustart ist – freilich vorbehaltlich der Zustimmung im Gemeinderat – für das Jahr 2028 geplant, dann müssen die Klassen vorübergehend in Container ziehen. 2030 soll der Neubau fertiggestellt sein. Was die Kosten angeht, rechnet man Stand Dezember 2025 mit 32,2 Millionen Euro.