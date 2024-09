Bereits seit fünf Jahren erhält man unter der Telefonnummer 1450 medizinischen Rat – rund um die Uhr von einer geschulten Ansprechperson. Stellt sich dabei heraus, dass es mit Essigwickeln und dergleichen nicht getan ist, macht sich außerhalb gängiger Ordinationszeiten eine Ärztin oder ein Arzt auf den Weg zum Anrufer. Allerdings „nur“ bis 23 Uhr.

Das ändert sich ab 1. Oktober: Um weiterhin vor allem Spitalsambulanzen zu entlasten, wird in Modellregionen dieser ärztliche Bereitschaftsdienst über die Telefonnummer 1450 ausgeweitet – bis 4 Uhr früh. Das gilt für die Bewohner der Gemeinden Dobl-Zwaring, Feldkirchen bei Graz, Fernitz-Mellach, Haselsdorf-Tobelbad, Kalsdorf, Lieboch, Seiersberg-Pirka, Unterpremstätten-Zettling, Werndorf und Wundschuh.

In der Landeshauptstadt gibt es den Visitendienst ausnahmsweise bis fünf Uhr früh © Saria

„In Graz selbst bleibt der Bereitschaftsdienst wie bisher ausnahmsweise bis 5 Uhr früh aufrecht“, betont Petra Zinell, Geschäftsführerin der „Gesundheitsversorgungs-GmbH Steiermark“ (GVG). Wann die anderen Gemeinden im Grazer Umland an der Reihe sind, sei derzeit noch offen. Und so oder so: In akuten Notfällen ruft man weiterhin immer 144 an.