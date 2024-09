17.000 Kubikmeter Beton, 2.500 Tonnen Bewehrungsstahl, 73.000 Kilogramm Bleieinlagen: All das wurde bereits im Rohbau der neuen Universitätsklinik für Radiologie am LKH Graz verbaut – der Strahlenschutz macht es notwendig. Beinahe auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Baubeginn konnte nun die Gleichenfeier in Anwesenheit von viel steirischer Prominenz gefeiert werden.