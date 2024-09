Die Doris kommt! Hinter der Wohnungstür hört man die trampelnden Schritte, kurz darauf schaut ein breit grinsendes Gesicht durch den Türspalt. Fabian freut sich Doris Prasch zu sehen und zieht sie gleich in sein Zimmer, um ihr das neue Feuerwehrauto zu zeigen. „Na, wie geht‘s dir?“, fragt Prasch, mehr an Fabians Mutter gerichtet. Stuhl und Harn sind in Ordnung, kein Fieber, kein Infekt. Fabian, der bald seinen dritten Geburtstag feiert, macht keinen Mucks, als Prasch in seinen Finger piekst und das notwendige Blut abnimmt. Der kleine Leukämiepatient hat schon viel Schlimmeres ausgehalten. Und er weiß: Bald darf er sich eine Überraschung aus Praschs großem roten Rucksack holen.