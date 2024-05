Am 10. November 2023 wurde sie eingerichtet: die Portalambulanz vor dem Kinderzentrum am Uniklinikum Graz. Ihre Aufgabe: Die Notfallambulanz der Kinderklinik an Wochenenden und Feiertagen zu entlasten, die in der Erkältungssaison erfahrungsgemäß gestürmt wird. In dieser vorgelagerten Einrichtung wurden kranke Kinder von niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzten untersucht und es wurde abgeklärt, ob sie überhaupt in die Uniklinik müssen – oder ob ihnen schon in der Portalambulanz ausreichend geholfen werden kann. Mit 31. März wurde die Portalambulanz wieder geschlossen – nun zieht Sabine Löffler, Leiterin der Allgemeinen Ambulanz und Notfallambulanz an der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Bilanz.