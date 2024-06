Was als „Steirer-Ambulanzen“ ein paar Fragezeichen aufgeworfen hat, geht bald als Pilotprojekt an den Start. Hinter „Medmobil 1450“ steckt ein verlängerter Bereitschaftsdienst der Ärzte. Das wird in drei Regionen (Leibnitz-Wildon, Bruck-Kindberg und Weiz-Gleisdorf) ab Herbst getestet. In Graz ist der Ärztenotdienst seit wenigen Monaten als „Medmobil 1450“ unterwegs, in der Art wird das auch außerhalb laufen. Das Gesundheitstelefon 1450 vermittelt und schickt bis 4 Uhr früh im Fall der Fälle Ärzte zum Patienten. Das Pilotprojekt ist vorerst auf sechs Monate befristet.