Ein Brand im Tunnel: Ein gefährliches Szenario, das die Einsatzkräfte regelmäßig üben müssen. Nur so können Menschenleben gerettet und Schäden begrenzt werden. Am Freitag, den 27. September ist es im Himmelreichtunnel, mit einer Länge von mehr als einem Kilometer der zweitgrößte Tunnel im Landesstraßennetz und mit jährlich rund fünf Millionen Fahrten eine zentrale Verbindungsstrecke im Süden von Graz, so weit. Bei einer Tunnelübung mit Brandversuch wird der Brand eines Klein-Pkw simuliert. Ziel der Übung ist es, gemeinsam mit den Einsatzorganisationen und dem Personal der Überwachungszentrale alle Abläufe im Feststellen und der Bekämpfung des Brandereignisses im Tunnel zu testen und zu trainieren.

Die Tunnelübung ist nicht öffentlich zugänglich, dafür aber der Tag der offenen Tür in der Überwachungszentrale Steiermark. Von 15 bis 18 Uhr gibt es dort spannende Einblicke in die Arbeit der Überwachungszentrale Steiermark, der Straßenmeisterei Graz Süd und der Zentralwerkstätte.

Große Brandschutzübung auch am Hauptbahnhof Graz

Auch in Graz gibt es demnächst eine groß angelegte Übung, von der der öffentliche Verkehr stark betroffen ist: Am 20. Oktober wird in der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof eine Brandschutzübung durchgeführt, die Straßenbahnen zwischen Jakominiplatz und Asperngasse können zwischen 4.30 und 15 Uhr nicht fahren.