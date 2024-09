Jener E-Bike-Lenker (64), der vergangenen Samstag in Hausmannstätten verunfallt war, ist am Donnerstag im LKH Graz seinen schweren Verletzungen erlegen. Darüber informierte am Freitag die Polizei.

Der Mann war am Samstag mit seinem E-Bike die B 73 vom sogenannten „Hühnerberg“ kommend in Richtung Hausmannstätten gefahren. Bei der Bergabfahrt dürfte laut mehreren Zeugenaussagen ein Kleintier, vermutlich ein Marder, die Fahrbahn überquert haben. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Vorderrad des E-Bikes und dem Kleintier. Der Lenker kam in Folge zu Sturz.