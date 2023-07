Es zahlt sich aus, bei 35 Grad nicht im Schwimmbad zu liegen, sondern steile Buchenwälder zu erklimmen und an besonders sonnigen Plätzen die Augen offen zu halten – zumindest wenn man als Biologe auf der Suche nach Alpenbockkäfern ist. Die bedrohte Tierart siedelt nur an wenigen Stellen in der Steiermark. Michael Tiefenbach, seit 1. Jänner neuer Naturschutzbeauftragter der Stadt Graz, entdeckte nun auf seinen Streifzügen am Plabutsch Käfer und Brutstätten. Zum ersten Mal wurde damit die EU-weit streng geschützte Tierart in Graz nachgewiesen.