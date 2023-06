Es war eines der erfolgreichsten Projekte des Grazer Sportjahrs 2021, das im wahrsten Sinn des Wortes die Massen bewegt hat: Die "7 Summits", ein Stempelpass für die sieben markantesten und höchsten Gipfel der Stadt, wurden weit mehr als 2000 Mal bestiegen - 2130 volle Sammelpässe kamen jedenfalls an das Sportamt retour. Mehr als 100 Athletinnen und Athleten haben sogar die "Seven Summits extreme", also alle sieben "auf einen Streich" absolviert.

"Wir wollen auch nach dem Sportjahr unser Ziel weiterverfolgen, Graz zur sportlichsten Stadt zu machen", sagt Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), der am Mittwoch mit Initiator Klaus Höllbacher (er wurde bei der Kleinen Zeitung für das Projekt auch zum "Grazer des Jahres" gewählt), Julia Meder (Obfrau des Vereins Global Active City) und Birgit Jungwirth (Krebshilfe Steiermark) zum Pressetermin lud - beim Hackher Löwen am Schloßberg, beim am leichtesten zu erreichenden der Summits. Präsentiert wurde dabei, wie es im Projekt nun weitergeht: Nämlich mit gleich 14 Summits - kommen doch bei "7 Summits reloaded" heuer sieben neue Ziele dazu.

Das sind die sieben neuen Ziele

Der Reinerkogel, der Florianiberg, der Grazer Urwald, die Ruine Gösting, die Hilmteich-Warte, die Rettenbach-Klamm und der Legensteinpark beim "Häuserl im Wald" sind die sieben Ziele der "Yellow Edition". Überall wird es Tafeln, Stempelstationen und "Gipfelbücher" geben, die Stempelpässe (mit gleich 2 x 7 Stempelflächen) sind am Samstag in der neuen Ausgabe der BIG und darüber hinaus im Rathaus und beim Sportamt erhältlich. "Wer eine der beiden Editionen vollständig absolviert hat, kann den ausgefüllten Sammelpass an uns schicken und erhält dafür eine Wandernadel", erklärt Julia Meder.

5 Euro pro Pass an die Krebshilfe

Die Aktion ist aber nicht nur für den eigenen Körper gut, sie erfüllt auch einen guten Zweck: 5 Euro pro ausgefülltem Sammelpass werden über Sponsoren an die Krebshilfe Steiermark und deren Initiative "Get Moving" gespendet. Der Erlös kommt also zur Gänze der kostenlosen Begleitung und Betreuung von Krebspatientinnen und -patienten und deren Angehörigen in der Steiermark zugute. "Etwa ein Drittel der Krebserkrankungen werden durch ungesunden Lebensstil verursacht und wären damit vermeidbar", sagt Birgit Jungwirth von der Krebshilfe Steiermark - die Aktion tue also doppelt Gutes.

Auch Extremversion wieder möglich

"Für die ganz ehrgeizigen Wanderer, Läufer oder Mountainbiker gibt es auch diesmal die Möglichkeit, alle Ziele hintereinander ohne Unterbrechung zu bewältigen", sagt Initiator Klaus Höllbacher, der sich 2021 selbst die Extrem-Challenge nicht entgehen ließ. "Damit werden die 7-Summits-Extrem zu den 2x7-Summits-extrem und damit eine neue sportliche Herausforderung." Die er sich selbst wahrscheinlich erst im Herbst vornehmen wird, schmunzelt er.