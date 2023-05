„Wir sind sehr stolz, dass wir unsere Flexity-Niederflurstraßenbahnen auch nach Graz liefern dürfen. Das ist genau das richtige Produkt für die steirische Landeshauptstadt und ein attraktives klimafreundliches Mobilitätsangebot“: So drückt am Mittwoch Jörg Nikutta als Geschäftsführer von Alstom-Österreich seine Freude darüber aus, dass sein Unternehmen den Zuschlag für den Bau der neuen Grazer Trams erhielt. Am Dienstag hatte ja auch der Aufsichtsrat der Holding Graz grünes Licht gegeben.

Mit den Flexity-Garnituren erhalte die steirische Landeshauptstadt ein Fahrzeug, "das den geforderten, penibel vorgegebenen Anforderungen entspricht". 140 Steh- und weitere 60 Sitzplätze werden die insgesamt 15 Wagen anbieten, die ab dem Jahr 2025 zum Einsatz kommen werden. Inklusive aller "Nebengeräusche" und der notwendigen Adaptierung der Infrastruktur handelt es sich ja um eine 100 Millionen Euro schwere "Öffensive".