Am Dienstag nahm die Bestellung der neuen Grazer Tramgarnituren die letzte Hürde: Nach dem jüngsten Gemeinderatsbeschluss am vergangenen Donnerstag erhielt nun das vorliegende Angebot der Firma "Alstom" auch in der Aufsichtsratssitzung der Holding Graz (vormals Stadtwerke) grünes Licht, wie man seitens der Holding der Kleinen Zeitung bestätigt. Also werden ab dem Jahr 2025 sogenannte Flexity-Garnituren von Alstom, die in Wien gefertigt werden, durch die steirische Landeshauptstadt sausen.