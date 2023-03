Wie viele Vorsitzende hatte die Grazer SPÖ, seit Alfred Stingl vor 25 Jahren das Amt als Parteichef zunächst an Tatjana Kaltenbeck-Michl übergeben hat? An dieser und auch an anderen Fragen bissen sich in unserem Video am Rande des Parteitags zahlreiche steirische SPÖ-Granden munter die Zähne aus. Die Parteichefs haben sich ja auch über Jahre ziemlich oft die Klinke in die Hand gegeben.

Schauen Sie sich die Antworten von Ex-Vizebürgermeister Walter Ferk, ÖGB-Chef Horst Schachner, Nationalratsabgeordneten Jörg Leichtfried, Landesparteiobmann Anton Lang oder der neuen Grazer Parteichefin Doris Kampus an. Die Antworten auf die oben gestellte Frage gibt es im Video und in allen Details weiter unten im Artikel. Viel Vergnügen!

Die Parteivorsitzenden der letzten 25 Jahre

Seit SPÖ-Langzeitbürgermeister Alfred Stingl, der Graz von 1985 bis 2003 regiert hat, 1998 den Parteivorsitz an die damalige Sozialstadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl übergeben hat, haben sich neun Vorsitzende die Klinke in die Hand gedrückt. Kampus ist nun die zehnte Chefin der Grazer SPÖ nach Stingl.

Gegen Kaltenbeck-Michl, die heute als Astrologin für Kunden in die Sterne schaut, setzte sich Walter Ferk durch. Er verlor 2003 als Spitzenkandidat mit der SPÖ Platz eins an die Nagl-ÖVP. Ferk stieg nach der nächsten Niederlage 2008 aus und wurde Jugend-am-Werk-Geschäftsführer. Da ist er in Pension und nunmehr Präsident bei Jugend am Werk.

Wolfgang Riedler übernahm. Er ist nach seinem Polit-Abgang 2010 Geschäftsführer der „Wiener Zeitung“ geworden und arbeitet nun wieder als Landesbeamter. Ihn hatte damals Elke Edlinger in einer Kampfabstimmung am Parteitag abgelöst, sie konnte sich aber nur sechs Tage lang halten. Heute ist sie Unternehmensberaterin.

Schon Voves wollte Kampus nach Graz schicken

Schon damals wollte der steirische SPÖ-Chef Franz Voves Kampus nach Graz schicken. Weil sie aber nicht einsprang, musste erst die inzwischen als EU-Parlamentarierin abgetretene Bettina Vollath und dann das heute pensionierte Urgestein Karl-Heinz Herper als Übergangslösungen einspringen.

Es folgte der glücklose Edmund Müller, der heute in Pension ist, und dann Martina Schröck, die sich 2016 als Vizebürgermeisterin und Parteichefin verabschiedete und heute beim Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung (FAB) werkt.

Sie übergab vor der Wahl an Michael Ehmann, der 2017 mit der SPÖ aus der Stadtregierung flog und 2021 den Wiedereinzug in den Stadtsenat verpasste. Ehmann ist mit sechs Jahren trotzdem der längstdienende Vorsitzende seit Alfred Stingl. Und nun? Soll es Kampus richten, die von Voves-Nachfolger Anton Lang nach Graz "geschickt" wurde.