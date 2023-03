Kampfansage an die KPÖ

Kampus will mit Doskozil-Idee der Grazer SPÖ wieder Leben einhauchen

Doris Kampus wird am Samstag zur SPÖ-Chefin in Graz gekürt. Wie die 55-Jährige die Partei endlich wieder wachküssen will und wo sie bei Burgenland-Chef Doskozil Anleihe nimmt. Ein Interview.