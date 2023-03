Mit rund 91 Prozent der Stimmen ist die rote Soziallandesrätin Doris Kampus am Samstagvormittag im Arbeiterkammersaal zur neuen Vorsitzenden der Grazer SPÖ gewählt worden. Nach ihrer Kür stellte sie sich den ersten Fragen in einem Video-Interview. Das Fazit: Nein, sie will die Grazer Koalition nicht sprengen, aber die Partner in dem Pakt mit dem kleinen Juniorpartner müssen sich wohl auf unruhigere Zeiten einstellen, als sie es bisher gewohnt gewesen sind. Hier das erste Interview mit der neuen roten Stadtparteichefin: