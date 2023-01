Es ist also schon 20 Jahre her, dass die steirische Landeshauptstadt auch Kulturhauptstadt war. "Graz2003" hat vieles nachhaltig verändert, weit über die Kunst- und Kulturszene hinaus. Und während manche der temporären Bauten verschwunden oder in andere Städte und Gemeinden exportiert worden sind (etwa der Uhrturm-Schatten nach Seiersberg oder der Marienlift nach Hartberg), sind die wohl markantesten geblieben: die Grazer Murinsel und das Kunsthaus. In beiden Fällen hat man sich längst auch mit der Programmierung einen Namen gemacht.