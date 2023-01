"In einer Zeit, in der Lichtverschmutzung im Schatten der Energiekrise steht, hält unsere Telekom Austria (jetzt wohl A1) eine Fackel in den Nachthimmel. Das Stiegenhaus auf der Nordseite (sowie offenbar auch ein zweites auf der Westseite) ist Nacht für Nacht durchgehend beleuchtet", wundert sich ein Anrainer des Telekom-Hochhauses beim Grazer Griesplatz.