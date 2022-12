Auch der Hauptplatz der Arbeitswut liegt direkt vor dem Grazer Rathaus: Denn kaum sind die letzten Spuren des Adventmarktes beseitigt – inklusive Christbaum –, biegen schon Lkw mit neuen Kisten, Kabeln und Absperrgittern um die Ecke. Seit gestern läuft der Aufbau für das große "Silvesterspektakel", das wieder alle Stückeln spielen soll – wohlgemerkt als eine von mehreren Veranstaltungen. Denn auch ohne Raketen am Schloßberg hat Graz wieder ein Feuerwerk (an Partys) zu bieten. Unter anderen diese hier:

Latino-Musik: Den Auftakt machen schon heute, Donnerstag, Silvio Gabriel und seine Band Cuba Libre auf dem Mariahilferplatz (ab 18 Uhr). Bei freiem Eintritt setzen sie damit die "Club Lend"-Serie fort.

Bauernsilvester: Diesen Zwischengang als Genuss für Leib und Ohr serviert man vielerorts am Freitag, dem 30. Dezember – etwa erneut auf dem Mariahilferplatz, wo man ab 18 Uhr alte Bräuche unter dem Klang der Band "Egon 7" zelebriert. Schon um 17 Uhr startet die Party im Gösser Bräu in der Neutorgasse: Das Team von Robert Grossauer, das Gulasch, Backhendl und Co. auftischt, wird dabei bis ein Uhr nachts taktvoll von DJ Tom Roots unterstützt. "Der Bauernsilvester erfreut sich gerade bei uns in der Landeshauptstadt immer größerer Beliebtheit", weiß Grossauer. Der Legende nach warteten früher Mägde und Knechte nicht bis Silvester, sondern ließen es schon am 30. Dezember krachen, da sie zu diesem Zeitpunkt den Lohn schon in der Tasche hatten. Wie lange sie dabei aushielten? Der heurige "Bauernsilvester" im UniAlm-Lokal in der Elisabethstraße läuft jedenfalls von 22 Uhr bis fünf Uhr früh.

Auch heuer soll "Bauernsilvester" für eine Welle der Begeisterung sorgen © KLZ/Gernot Eder

Silvestershow: Die standhaftesten Partytiger könnten es somit rechtzeitig zum Frühstück am 31. Dezember schaffen – um zwölf Uhr in der Grazer Innenstadt: Denn um diese Zeit gibt’s am Samstag quasi die Vorspeise zum Silvesterspektakel. "Wir ziehen heuer die Gastronomiestände vom Hauptplatz aus auch in Richtung Schmiedgasse", verrät Markus Lientscher seitens der zuständigen Ivents Kulturagentur. Die musikalisch untermalten Showeinheiten mit Feuer, Wasser, Licht, Laser sowie Videoprojektionen starten dann ab 17.30 Uhr auf dem Hauptplatz und gehen in fünf Blöcken á 20 Minuten über die Bühne: "Eine tierisch turbulente Weltreise" wird um 17.30 und 21 Uhr geboten, "Einmal um die Welt – Music around the World" heißt es um 19.30 und 22.30 Uhr – ehe die große Silvestershow samt Wasserfontänen und Feuerbällen um Punkt Mitternacht startet. Zwischen den Einheiten sorgt übrigens die Antenne Steiermark für Stimmung.

Silvesterlauf: Allen, die sich im alten Jahr noch sportlich betätigen wollen, sei der traditionelle Silvesterlauf am Samstag empfohlen (Mariahilferplatz ab 14 Uhr): Die fünf Kilometer lange Runde kann zweimal gelaufen werden, Nachnennungen sind am 31. Dezember ab zehn Uhr bei Gigasport möglich.

p.p.c und Co.: Selbstverständlich wird am 31. Dezember auch in vielen Veranstaltungszentren gefeiert: "I love Silvester" heißt es etwa im p.p.c. (Neubaugasse, ab 22 Uhr) und der "Happy New Year Rave" im Dom im Berg beginnt um 0.30 Uhr.